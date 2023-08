Das sagt die Farbe des Reisepasses über ein Land aus

1 / 4 Schwarze Reisepässe sind selten. Unter anderem der neuseeländische Pass hat diese Farbe. imago images/CSP_antonihalim Rot ist die zweithäufigste Passfarbe. Es gibt sie in 68 Ländern. 20min/Matthias Spicher Grün sind die Pässe oft in afrikanischen Ländern. IMAGO/Pond5

Darum gehts Es gibt 199 Reisepässe weltweit – in einigen Ländern gibt es mehrere.

Blau ist mit 84 Ländern am beliebtesten, gefolgt von Rot mit 68 Ländern.

In 40 Ländern ist der Pass grün und mit nur sieben Ländern ist der schwarze Reisepass eine Rarität.

Zurzeit gibt es 199 Reisepässe weltweit, was wenige mehr sind als es Länder gibt, da es in einigen Ländern mehrere Pässe gibt. Die Farben der Reisepässe sind weitaus weniger vielfältig. Es gibt nämlich nur vier – Blau, Rot, Grün und Schwarz. In den Reisepass-Designs lassen sich jedoch Trends unter Nachbarländern erkennen, wie das Tourismusunternehmen Tui mitteilt.

Blauer Reisepass: verbreitet in Amerika und Ozeanien

In 84 Ländern gibt es einen blauen Reisepass, womit Blau die beliebteste Pass-Farbe weltweit ist. Nach mehreren Sprüngen zwischen Beige, Rot und Grün, entschieden sich die USA 1976 schliesslich für Blau und passten den Pass an ihre Flagge an.

Auch viele Südamerikanische Staaten, sowie zahlreiche Karibikstaaten entschieden sich für diese Farbe. «So gilt der blaue Reisepass als Symbol für die neue Welt der Nationen in Nord- und Südamerika sowie Ozeanien», berichtet Tui.

Roter Reisepass: Europa, Kommunismus und Südamerika

Der rote Pass ist nicht nur in der Schweiz, sondern in weiten Teilen Europas zu finden. Oft haben sie jedoch nicht den gleichen Rotton, wie der Schweizer-Pass, sondern sind bordeauxrot, wie beispielsweise der deutsche Reisepass. Manche Länder des europäischen Kontinents passten sich an den Farbtrend an, wie die Türkei und Nordmazedonien, die vor einigen Jahren zu einem roten Pass wechselten.

Einige kommunistisch geprägte Länder wie Russland oder China haben ebenfalls rote Pässe. Doch auch in Südamerika ist die Passfarbe zu finden, so beispielsweise in Peru, Kolumbien und Bolivien, «hinter dieser Farbwahl werden jedoch nur rein ästhetische Gründe vermutet», so Tui.

Grüne Reisepässe: die Lieblingsfarbe von Mohammed

In 40 Ländern gibt es einen grünen Reisepass. Meist seien dies islamische Staaten, weil sich dort Grün oft in den Landesflaggen wiederfinde und es die Lieblingsfarbe des Propheten Mohammed gewesen sein soll, berichtet Tui. Dass sich auch in Westafrika grüne Reisepässe finden, liege daran, dass diese Länder ihre Zugehörigkeit zur Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas zeigen wollen.

Schwarze Reisepässe: eine Rarität

Nur sieben Reisepässe sind Schwarz. Tui schreibt: «Zu den Raritäten zählen die Pässe aus Neuseeland, Malawi, Tajikistan, Angola, Kongo, Trinidad und Tobago sowie der Palästinensischen Territorien.»