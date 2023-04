Zürcher Weinland: Das sagt die Gemeinde im Streit um die Modelleisenbahn

Im Zürcher Weinland muss ein Rentnerpaar eine grosse Modelleisenbahnanlage in ihrem Garten abbrechen. Weil sich das bebaute Grundstück in der Landwirtschaftszone befindet, ordnete der Gemeinderat einen Rückbau an. Das Rentnerpaar wehrte sich jedoch gegen diese Anordnung und zog vor das Baurekursgericht. Dieses gab dem Paar recht. Doch die Freude über den Entscheid währte nur kurz: Wie die Pensionäre gegenüber dem «Landboten» nämlich berichteten, wurde der Entscheid erfolgreich angefochten – und zwar vom Nachbarn der Modelleisenbahn-Fans. «Mein Hobby ist zerstört worden», so der Modelleisenbähnler, es sei ein Stück weit sein Leben gewesen.