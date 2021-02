Als g ä be es kein Corona. In manchen Teilen der Schweiz ist in diesen Tagen ein wildes Fasnachtstreiben zu beobachten. So sieht es zum Beispiel am Samstag in Würenlingen im Kanton Aargau aus. Auch am Montag w urde in Einsiedeln im Kanton Schwyz mit Hunderten Fasnacht gefeiert. Selbst der Nationalrat Alois Gmür ist mit dabei an einem Fasnachtsumzug.



Der Tessiner Infektiologe Andreas Cerny sagt: « Wenn es unter den Personen Virusträger hatte, dann werden wir in den nächsten Tagen einen Anstieg der neuen Fälle sehen. Das wäre sehr zu bedauern, weil dadurch auch Mitmenschen zu Schaden kommen und zukünftig geplante Lockerungsmassnahmen gefährdet werden. »



Wie geht die Polizei mit der Situation um? Auf Anfrage heisst es bei der Kantonspolizei Aargau, die Polizei sei in Würenlingen vor Ort gewesen, sie habe die Veranstaltung später am Tag auch aufgelöst. Fasnachtsbesucher ohne Maske seien ermahnt worden. Da viele aber Getränke konsumieren würden, und demnach von der Maskenpflicht befreit waren, sei dies nur vereinzelt gemacht worden.