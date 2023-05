Das sagt die New Yorker Polizei zur «Beinahe-Katastrophe» von Harry und Meghan

Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan sind nach Aussage ihres Sprechers in New York von Fotografen verfolgt und fast in einen schweren Unfall verwickelt worden. Die Polizei hat eine andere Version.

Meghan wurde bei den sogenannten Women of Vision Awards (Frauen mit Vision) ausgezeichnet. Nach der Veranstaltung sollen das Paar und die Mutter von Meghan, Doria Ragland, von «äusserst aggressiven Paparazzi» verfolgt worden sein, wie ihr Sprecher mitteilte.

Darum gehts Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) mussten in New York offenbar vor Paparazzi flüchten.

Ihr Sprecher spricht von einer Verfolgungsjagd.

Die Polizei hat am Mittwochabend eine Medienmitteilung zum Vorfall veröffentlicht.

Laut Prinz Harry und seiner Frau Meghan sollen sich am Dienstagabend im Herzen von Manhattan Szenen wie in einem Actionfilm abgespielt haben. Das Paar behauptet, sechs Fahrzeuge mit verdunkelten Scheiben seien rücksichtslos um das Auto herumgefahren, in dem sie nach der Verleihungszeremonie des Women-of-Vision-Awards zurückkehrten. Ein Vorfall, der «katastrophal» hätte enden können, meinte am Mittwoch ein Mediensprecher der Sussexes.

Anders sieht das die Polizei von New York City: Gegenüber der NBC New York teilte die Behörde mit, dass sie keine Informationen über einen Vorfall mit Prinz Harry und Herzogin Meghan habe. «Die NYPD begleitete das private Sicherheitsteam, das den Herzog und die Herzogin von Sussex beschützte. Es gab zahlreiche Fotografen, die den Transport erschwerten», heisst es in einer offiziellen Medienmitteilung.

Dann weiter: «Der Herzog und die Herzogin von Sussex kamen an ihrem Zielort an und es gab keine gemeldeten Zusammenstösse, Anzeigen, Verletzungen oder Festnahmen in Bezug darauf.»

Auch Bürgermeister hat Zweifel

New Yorks Bürgermeister Eric Adams verurteilte den Vorfall als «rücksichtslos und unverantwortlich». Dass der Vorfall zwei Stunden gedauert haben solle, finde er allerdings «schwer zu glauben». Angesichts der Massen von Fahrzeugen und Menschen auf den Strassen New Yorks könne aber auch schon eine minutenlange Verfolgungsjagd «extrem gefährlich» sein.

In Videos, die auf Social Media veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie das Taxi, in dem das Paar zusammen mit Meghans Mutter Doria Ragland reiste, für eine kurze Zeit in einem Tunnel im Stau stecken bleibt. Hinter ihnen stehen Polizeiwagen mit Blaulicht, ein paar wenige Paparazzi fotografieren in dem Moment Harry und Meghan. Ein Sicherheitsmitarbeiter, der zuvor aus dem Taxi gestiegen war, bittet die Fotografen, Distanz zu wahren.

Als der Verkehr wieder fliesst, steigt der Mann vorne im Beifahrersitz ein, das Taxi fährt weiter. An der nächsten Kreuzung biegen die Polizeiautos, die hinter den Sussexes fuhren, rechts ab, das Taxi geradeaus weiter. Es wird von keinem Paparazzi verfolgt.