In Sri Lanka mangelt es an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Auch die tamilische Community in der Schweiz ist über diese Entwicklungen beunruhigt.

«Zum Verzweifeln» : Das sagt die tamilische Community in der Schweiz zur Situation in Sri Lanka

Bei Protesten in Colombo am Samstag stürmten Demonstrierende den Amtssitz des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa. 20min/noh

Darum gehts

Rund 100’000 Personen zogen am Samstag durch die Strassen der Hauptstadt Colombo, um gegen die Politik der amtierenden sri-lankischen Regierung zu demonstrieren. Dabei stürmten sie den Amtssitz des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa. Auf Social Media kursierten unter anderem Aufnahmen, die zeigten, wie Protestierende im Pool des Anwesens schwimmen und rufen: «Goto, geh nach Hause». Ebenfalls wurde die Residenz des Ministerpräsidenten von Demonstrierenden angezündet. Als Konsequenz auf die grossen Proteste wurde am Samstag angekündigt, dass Präsident Rajapaksa am kommenden Mittwoch zurücktreten werde.

Die Demonstrierenden machen ihn für die schwerste Wirtschaftskrise des Landes seit der Unabhängigkeit 1948 verantwortlich. In dem Inselstaat südlich von Indien mit etwa 22 Millionen Einwohnern mangelt es an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Auf Anfrage von 20 Minuten zeigt sich, dass die Entwicklungen in Sri Lanka auch die Community in der Schweiz beunruhigt. «Wir hören von Verwandten, was sich vor Ort abspielt. Was sie erzählen, stimmt mich traurig», sagt eine 26-jährige Zürcherin mit tamilischen Eltern.

Das Land hat grosse Probleme, findet die Zürcherin. «Es fehlt den Leuten an Essenziellem um zu überleben. Es wird für einen neuen Präsidenten nicht einfach, alle vorherrschenden Probleme zu lösen.» Wie die 26-Jährige erzählt, wollten ihre Mutter und Schwester diesen Sommer nach Sri Lanka reisen, um Verwandte und Freunde zu besuchen. «Das ist jetzt leider nicht möglich. Wir hoffen sehr, dass wir unsere Lieben bald wieder sehen können.»

«Die Situation in Sri Lanka ist zum Verzweifeln»

Roshan Weerapurage lebt seit 30 Jahren in der Schweiz, seine vier Kinder sind hier geboren und aufgewachsen. «Die Situation in Sri Lanka ist zum Verzweifeln», sagt der 49-Jährige. Er verfolge die Situation in Sri Lanka aufmerksam. Seine Familie sei froh, dass der Präsident am Samstag gestürzt wurde. «Sie hat seine Politik noch nie gut geheissen.» Die wirtschaftliche Situation im Land sei katastrophal. «Ich mache mir ständig Sorgen um meine Eltern, Verwandten und Freunde vor Ort. Ich helfe, wo ich kann», sagt Weerapurade.

Auch Suresh (56) verfolgt die Unruhen in Sri Lanka. Er lebt seit 32 Jahren in der Schweiz. «Die Menschen wollen ihr Land zurück. Fast alle Bürgerinnen und Bürger des Landes sind sich einig – der Präsident muss gehen», sagt er. Nach den gestrigen Protesten und der Ankündigung, dass Präsident Rajapaksa zurücktreten wird, fragen sich laut Suresh die Menschen aber immer noch: «Warum braucht er noch drei Tage?» Der 56-Jährige kritisiert die Politik des Präsidenten: «Die Bevölkerung protestiert seit über drei Monaten. Er hat nichts getan, um die Situation des Landes zu verbessern.»

Reisen bis auf Weiteres verschoben

Ein Angehöriger der tamilischen Gemeinschaft aus der Innerschweiz kam anfangs der 90er-Jahre als Kind in die Schweiz. Er hat Verwandte väterlicher- und mütterlicherseits, die in Sri Lanka leben. «Sie können sich bis zu einem gewissen Grad selbst versorgen, da sie eigene Gärten besitzen. Zudem werden sie von den Angehörigen aus dem Ausland unterstützt, dieses Privileg haben nicht alle», so der Tamile, der anonym bleiben möchte. Für Benzin bekämen sie jeweils einen Token und müssten sehr lange Schlange stehen.

Seit der Flucht vor dem Bürgerkrieg habe er selbst das Land nie mehr besucht. Jedes Mal wenn er hinfliegen wollte, verschärfte sich die Lage von Neuem. Auch seine für dieses Jahr geplante Reise hat er bis auf Weiteres verschoben. «Ich möchte mich frei bewegen können, was alleine aufgrund des Benzinmangels nicht möglich ist», sagt er.

