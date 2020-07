«Ich gebe Denkanstösse»

Das sagt Gabirano zu den Verschwörungs-Vorwürfen

Bill Gates, Jeffrey Epstein, 9/11 und Lichtnahrung: Influencer Gabirano lehnt sich in einem Podcast weit aus dem Fenster. «Ich finde es wichtig, Fragen zu stellen», sagt er.

Fünf Thesen aus Gabiranos Podcast:

Terror in Europa:

«Ich habe viele muslimische Kollegen gefragt. Sie sagten mir alle: Die Anschläge nach 9/11 in Europa, in Paris oder Barcelona, waren Fake. Die Terroristen wurden bezahlt von jemandem, der Interesse hatte an etwas Grösserem. Wie soll sonst der Islamische Staat so schnell so viel Macht bekommen? Woher hatten sie das Geld? Es ist wirklich Fake.»