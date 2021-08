Reaktionen auf den Bus-Chauffeur - Das sagt Ihr zum Mittragen von Getränken im Bus

Der News-Scout erlebte eine Diskussion zwischen dem Bus-Chauffeur und vier Mädchen. Eines davon hielt ein Getränk in der Hand. Deswegen wollte der Chauffeur, dass sie aussteigt, da Getränke im Bus verboten sind. 20min/News-Scout

Darum gehts Ein Bus-Chauffeur verweigerte die Weiterfahrt, weil ein Mädchen ein Getränk in der Hand hielt.

Das Video zum Vorfall spaltet die 20-Minuten-Community.

In den Kommentaren habt Ihr uns gesagt, was Ihr vom Verhalten des Chauffeurs haltet.

Weil eine Jugendliche in einem Bus einen verschlossenen Becher im Schoss mit sich führte, hatte ihr ein Bus -C hauffe u r in Emmenbrücke vergangene Woche die Weiterfahrt verweigert. Das Video zum Vorfall spaltet die Community von 20 Minuten: Rund 290 Kommentare sind zum Vorfall eingegangen.

«Verbot ist Verbot»

Einige stellen sich auf die Seite des Busfahrers und unterstützen sein Verhalten, so findet etwa User Jonny49: «Das Verpflegen im ÖV Bus ist eine Unsitte und sollte verboten werden!» Auch der User Pflüderi meint: «Verbot ist Verbot - fertig d ie Diskussion.» Tomcat76 stimmt dem zu: «Das ÖV Unternehmen gibt vor, was in ihre n Fahrzeugen erlaubt ist und was nicht. Es ist sicher nicht der Passagier, der vorgibt, was geht und was nicht geht . »

«Grob fahrlässig!»

Andere wiederum sind mit dem Verhalten des Bus -C hauffeurs nicht einverstanden, so etwa Dodo234: «Grob fahrlässig! Es ist nicht ok, wegen so einer Lappalie Minderjährige auf die Straße zu setzen.» Playgirl meint: «Es wird immer schlimmer ... es sind Kinder und keine pöbelnde n Betrunkene n .» Auch User Nemorydude findet: «Geht gar nicht, die Weiterfahrt zu unterbrechen wegen so einer Kleinigkeit.» Dem stimmt auch Kurvenmodel zu: «Wegen einer Kleinigkeit sich so aufzuregen, haben wir kei n e andere n Sorgen momentan?»

«Wo bleibt da der gesunde Menschenverstand? Trinken ist zwar verboten, aber vom Mitführen eines Getränks steht nichts. Oder hätte er auch jemanden rausgeworfen, der ein (eingepacktes) Sandwich in der Hand hat?», f ragt sich User Ohminame. Dem stimmt auch Undertaker69Balboa zu: «Er will sie rausschmeissen, weil sie es (Getränk) mitführt. Also dürfte jeder, der einkaufen war , nicht mit dem Bus nach Hause fahren , wenn man dieser Logik folgt.»

Auch Ihr habt Getränke im Bus dabei

Bei der Umfrage zum Thema haben mehr als 18’000 User von 20 Minuten mitgemacht. 33 Prozent davon gaben an, dass sie im Bus Getränke mit sich tragen, jedoch in einer Flasche. Rund zehn Prozent trinken erst nach dem Aussteigen oder trinken im Bus, jedoch nur bei starkem Durst. Nur zwei Prozent geben an, dass sie Getränke in einem Becher mit sich im Bus tragen. Auch rund ein Drittel gibt jedoch an, selber keine Getränke im Bus dabei zu haben.

1 / 3 Der Bus-Chauffeur weigerte sich, die Fahrt fortzusetzen, da ein Mädchen ein Getränk in der Hand hielt. Dieser Vorfall wurde von den 20 Minuten-Usern diskutiert. 20min/News-Scout Viele von Euch haben das Verhalten des Bus-Chauffeurs beurteilt. Die Meinungen sind gespalten. 20min/News-Scout Der Geschäftsführer der Auto AG Rothenburg bestätigt, dass Essen und Trinken im Bus verboten sei (siehe Piktogramm). Dabei sei es aber auch eine Frage des Ermessens: «Der Chauffeur entscheidet situativ und handelt mit Gespür», so Senn. Im Sommer Wasser trinken sei unproblematisch. Nicht erlaubt seien jedoch Bier und Döner, die das Inventar verschmutzen. Auto AG Rothenburg