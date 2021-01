Am Freitag hat das Bundesamt für Gesundheit die mehrmals angekündigten Zahlen zur Impfsituation in den Kantonen veröffentlicht. Die Unterschiede sind gross. Am meisten Impfungen pro 100 Einwohner hat bisher der Kanton Basel Stadt durchgeführt. Am unteren Ende der Skala rangiert der Kanton Thurgau (siehe Grafik oben).

Der Kanton war erst am Donnerstag in die Negativschlagzeilen geraten, weil eine der ersten Impfdosen im Impfzentrum Frauenfeld einem aus Südafrika eingeflogenen Milliardär gespritzt worden war.

«Nicht nur die Schnelligkeit ist wichtig»

«Wir sehen allerdings die Impfung der Bevölkerung nicht als Wettbewerb zwischen den Kantonen an», so Keel. Jeder Kanton versuche mit seinen Möglichkeiten, eine optimale Impfkampagne durchzuführen. «Dabei ist nicht nur die Schnelligkeit wichtig. Zudem handelt es sich bei der Übersicht um eine Momentaufnahme. Wir sind zuversichtlich, dass wir den Anteil der geimpften Bevölkerung in den nächsten Wochen steigern können.»

Bund habe Lieferungen gekürzt

Laut Keel sind nächste Woche 2000 Impfungen geplant. Das Impfzentrum in Frauenfeld wird am 2. Februar in Betrieb genommen. Das am Donnerstag von Alain Berset vorgegebene Ziel von täglich 525 Dosen pro 100'000 Einwohner ab Februar will der Thurgau einhalten.