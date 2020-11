Guy Parmelin spricht zur zweiten Vorlage. «Die Schweizerische Stimmbevölkerung und die Stände sind dem Bundesrat und dem Parlament gefolgt», so Parmelin. Die Initiative hätte keine Kriege verhindert, aber die Wirtschaft belastet. Es habe sich um die Frage gehandelt, ob man die wirtschaftlichen Folgen auf sich nehmen wolle für Symbolpolitik. «Wir werden weiter auf nachhaltige Investitionen setzen», kündigt Parmelin an. Die Schweiz müsse ein Vorreiter als Finanzplatz in diesem Bereich werden. «Der Bundesrat will eine friedliche Welt und wird sich dafür einsetzen. Jedoch dürfen sich die Rahmenbedingungen für Firmen nicht verschlechtern - gerade in der Corona-Krise.»