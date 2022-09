Nations League: «Granits Position ist gesetzt» – Nati-Trainer Yakin stärkt Xhaka den Rücken

Bereits am Donnerstagabend flog das Team von Murat Yakin nach Saragossa, wo die Nati kurz vor 20 Uhr landete. Nach insgesamt vier Trainingstagen in Bad Ragaz sind alle 24 Spieler fit und einsatzbereit. Während in der Schweiz die Temperaturen in den vergangenen Tagen deutlich abgesunken sind, wird es am Wochenende in Saragossa bis zu 27 Grad warm.