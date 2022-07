Grossbank: Das sagt Noch-Chef Gottstein über den Milliardenverlust der CS

Gleichzeitig gab die Schweizer Bank einen überraschenden Wechsel an der Spitze bekannt. Ulrich Körner wird ab August Nachfolger von CEO Thomas Gottstein. Körner ist derzeit noch Chef der Asset-Management-Division und war zuvor lange bei der UBS tätig.

Zudem kündigte die CS eine «umfassende Strategieüberprüfung» an. Die Kostenbasis will die Bank mittelfristig auf unter 15,5 Milliarden Franken senken. Ausserdem will sie das Vermögensverwaltungsgeschäft und das Asset Management stärken.