«Habe positive Fragen erwartet» : Das sagt Real-Star Toni Kroos zum TV-Eklat nach dem Champions-League-Sieg

Das abgebrochene Interview von Toni Kroos lässt viele Fans perplex zurück. Der 32-Jährige findet, solche negativen Fragen seien typisch deutsch.

Toni Kroos wischte sich genervt durchs Gesicht und drehte ab. «Ganz schlimm, ganz schlimm, wirklich», raunzte der mit dem fünften Champions-League-Titel dekorierte Ex-Weltmeister dem ZDF-Reporter zu, dessen «Sch***-Fragen» ihm an diesem glanzvollen Finalabend völlig unpassend erschienen . Spät am Samstagabend gab sich der 32-Jährige dann nach dem 1:0 mit Real Madrid gegen Liverpool gelassener.

Der Deutsche sagte in einem anderen Interview: «Ich fordere nicht mehr Respekt. Ich habe nach einem gewonnenen Champions-League-Final nur eher positiv angelegte Fragen erwartet.» Stattdessen sei er gefragt worden, warum es so schwer war gegen Liverpool und warum es auch noch halb glücklich war. «Hat er nicht so gut gemacht, fand ich.»