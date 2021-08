«Ich breche mein Schweigen» : Das sagt Ronaldo zu den verrückten Wechsel-Gerüchten

Nach dem spektakulären Transfer von Lionel Messi zu PSG wird auch der Name von Cristiano Ronaldo heiss gehandelt. Jetzt äussert sich der Portugiese erstmals zum Transfer-Wahnsinn.

Den irren Spekulationen setzt nun ausgerechnet der Portugiese selbst (vorerst) ein Ende. Auf Instagram wendet sich der 36-Jährige mit einer ausführlichen Botschaft an seine Fans. «Nach allem was gesagt und geschrieben wurde, muss ich meine Position klarstellen», schreibt Ronaldo.

All die Gerüchte um seine Person seien respektlos. Nicht nur ihm, sondern auch den betroffenen Clubs und deren Mitarbeitern gegenüber. «Es gab viele Geschichten, die mich mit mehreren Vereinen in unterschiedlichen Ligen in Verbindung gebracht haben. Doch niemand hat sich bemüht, die Wahrheit herauszufinden», so der Juve-Stürmer weiter.