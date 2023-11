Das sagt Stadtpräsidentin Corine Mauch zum Züri-Fäscht-Aus

Albert Leiser, Präsident des VZV, ergreift das Wort. «Das Fest ist sehr komplex und vielfältig.» Man habe die Thematik der Erhaltung der Grünflächen, die Lärmthematik, Bedürfnis der Vereinsmitglieder, Littering und Crowdmanagement. «Die Nutzung des öffentlichen Grundes werde heute immer schwieriger», sagt Leiser. «Wir haben auch ganz allgemein steigende Auflagen: Wenn sie etwa am Wasser nicht mehr Werbung schalten dürfen, ist das eine Einschränkung. Wir können das gar nicht mehr stemmen.» Wenn die Sponsoren dann nicht mehr mitmachen, sei das auch schwierig.

«Die Gesellschaft hat mittlerweile offenbar andere Bedürfnisse. Die Zeiten ändern sich» Der Trägerverein habe der Realität ins Auge blicken müssen. «Es war ein wunderschönes Fest 2023, das soll auch so in Erinnerung bleiben. Die Stadt soll jetzt die Chance haben in der Neuausrichtung etwas neues zu konzipieren.» Das brauche jetzt Zeit. «Es wäre falsch, wenn man sagt, man organisiert schon 2026 ein neues Fest.» Für den Trägerverein sei es ein schwieriger Entscheid. «Wir sind aber überzeugt: Es ist der Richtige.»