Swiss: Das sagt die Airline zum Bahnhof-Trick

Trittst du deinen Swiss-Flug ab Hauptbahnhof Genf an, ist er unter Umständen günstiger als ab Flughafen Zürich. Die Website Preispirat.ch hat diesen Spartrick veröffentlicht. Ein Test von 20 Minuten zeigt, dass man bei einem Flug ab dem Hauptbahnhof Genf mit Zielort New York rund 92 Franken günstiger kommt als mit den gleichen Flugdaten ab Flughafen Zürich. Sparen funktioniert aber nicht in jedem Fall.



Wie Swiss mitteilt, sei dieses Thema grundsätzlich bekannt. «Der Übergang von zwei sehr unterschiedlichen Systemen, dem Luft- und dem Schienenverkehr, zu einem komplementären Angebot, das alle Abfahrts- und Zielorte kombiniert, ist sehr komplex. Wir sind uns bewusst, dass es in einigen Fällen noch Verbesserungspotenzial gibt, und gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir kontinuierlich daran, auch um die genannte Lücke schnellstmöglich zu schliessen», heisst es seitens der Airline.