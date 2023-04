Yann Sommer: Thomas Tuchel zur Kritik am Nati-Goalie

«Der Torwart war heillos überfordert» – mit diesen Worten über Yann Sommer sorgte TV-Experte Didi Hamann nach der 0:3-Pleite gegen Manchester City für Aufruhr. Sommer hätte in den vergangenen Wochen die Mannschaft sehr verunsichert, meinte Hamann weiter. Das passte Nati-Coach Murat Yakin gar nicht – er nahm Yann Sommer in Schutz und sprach von einer respektlosen Kritik .

Auch bei der Bayern-PK vor dem Spiel gegen Hoffenheim am Samstag war Yann Sommer ein Thema. Ein Journalist sprach mal wieder von fehlenden Zentimetern. Thomas Tuchel, der neue Coach des FCB, antwortete wie folgt: «Klar, wenn Yann 30 Zentimeter grösser und bereits in der Ecke gestanden wäre, hätte er den Ball gehalten.» In der Super-Zeitlupe würde man natürlich jedes Tor verhindern. Kritiken lese er gar nicht.

Neuer in der Reha freut Tuchel

Tuchel ist sich sicher, dass Neuer nochmals angreifen werde, und die Nummer 1 sein will. «Er ist unser Captain und auch der Captain der deutschen Nationalmannschaft, also eine grosse Persönlichkeit im Sport.» Man werde ihn so gut wie möglich unterstützen. Tuchel meinte aber weiter, dass diese Unterstützung auch Sommer zusteht. «Weil er sie verdient hat», so Tuchel. Man fange nicht an, auf jedem Tor rumzuknüppeln.