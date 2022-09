Medienkonferenz: «Es ist eine Finalissima gegen den Abstieg» – Yakin vor Tschechien-Spiel

Was bedeutet Ricardo Rodriguez diese Marke persönlich und was hat sich in der Nati über die Zeit verändert? Rodriguez: «Ich bin sehr glücklich und stolz, diese Marke zu erreichen. In den vielen Jahren habe ich drei Trainer erlebt und viele taktische Ausrichtungen. Aber ob links in der Dreierkette oder links in der Viererkette oder links in der Fünferkette: Ich kann das.»