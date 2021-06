Bericht «Volles Haus und glückliche Männer» - Das sagt Valentin Landmann zum Foto-Eklat in Sexclub

Als eine «degoutante Inszenierung mit einem Mann inmitten junger Frauen» kommentierte die Zürcher GLP-Kantonsrätin Andrea Gisler einen Bericht in der «Schweizer Illustrierten» (SI). Mittendrin: SVP-Politiker und Milieuanwalt Valentin Landmann. Er zeigt sich in einem Bordell mit nackten Frauen und sagt: «Es herrscht ein riesiges Nachholbedürfnis. Die Männer sind glücklich.»

Im Kanton Zürich waren die Sex-Etablissements sechs Monate lang Corona-bedingt geschlossen. Wie Landmann auf Anfrage sagt, freut er sich mit den Frauen, dass sie wieder arbeiten können . Die Kritik am Bericht kann der 71-Jährige nicht nachvollziehen. Die Schliessung habe viele Sexarbeiterinnen in existenzielle Not gebracht, sagt Landmann. «Mit einem Prostitutionsverbot werden die Frauen in die Unterwelt gedrängt. Dort sind sie nicht geschützt , sondern Übergriffen und Ausbeutung ausgeliefert .» Er betont: «Ich setze mich für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen ein . » Dazu gehöre auch, dass Frauen die Sexarbeit als Job wählen könn t en.

«Schummrig-plüschige Idylle im Rotlicht-Milieu»

Im Zürcher Kantonsrat sorgte der Bericht «Volles Haus und glückliche Männer» der «Schweizer Illustrierten» für Aufregung. Gisler hat zusammen Silvia Rigoni (Grüne) einen Brieftext verfasst, den rund 50 Kantonsratsmitglieder aus allen Parteien unterschrieben haben. Die Schliessung der Bordelle habe das Elend der Frauen in der Prostitution nicht verursacht, sondern sichtbar gemacht, schreiben die beiden Frauen. Das Schreiben richtet sich an den Ringier-Verlag als SI-Herausgeber. Gegenüber 20 Minuten sagt Gisler: «Die Situation der Frauen in der Prostitution wird völlig ausgeklammert. Sie ist nicht so schummrig und plüschig, wie im Bericht beschrieben.» Gisler hofft, dass der Brief einen öffentlichen Diskurs entfacht.