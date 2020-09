Simonetta Sommaruga nimmt Stellung zum Nein zum Jagdgesetz. Auch ländlich geprägte Kantone hätten heute Nein gesagt. «Die Mehrheit will nichts am geltenden Gesetz ändern», so Sommaruga. So könnten Wölfe nicht präventiv abgeschossen werden. Damit entfielen auch die zusätzlichen Bundesmittel für Parks. «Die Debatte war emotional. Die Fragen um die Artenvielfalt bewegen die Menschen.» In den Berggebieten sei eine gewissen Enttäuschung zu spüren. «Das Nein richtet sich nicht gegen die Schafzüchter oder Älpler.» Das Nein sei eine Rückmeldung an Bundesrat und Parlament, dass die Lösung nicht überzeugt habe.