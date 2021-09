YB-Medienkonferenz - «Ist das verrückt?» YB-Trainer David Wagner über seine Zeit bei den Bernern

YB begrüsst am Dienstagabend Manchester United in der Champions League. Trainer David Wagner, Michel Aebischer und Sandro Lauper gaben an einer PK Auskunft.

Gross ist die Vorfreude bei den Berner Young Boys auf den Königsklassen-Kracher gegen die Stars von Manchester United. Einen Tag vor dem Spiel äusserten sich David Wagner, Sandro Lauper und Michel Aebischer an einer Medienkonferenz.

Der YB-Coach freut sich auf das Rencontre mit Manchester und meinte zur Zielsetzung vom Dienstag nur: «Die Jungs werden mit einer hoffentlich einzigartigen Atmosphäre alles geben und werden fighten. Das ist das, was ich von uns erwarte und was ich versprechen kann.»

Der Deutsch-Amerikaner gewann bereits mit Huddersfield in der Premier League gegen die Red Devils, will das Spiel von damals aber nicht all zu fest mit dem anstehenden in der Champions League vergleichen: «Wir hatten uns damals auch nicht auf das Resultat fixiert und wollen nun mit YB dasselbe tun.»

Lauper ersetzt wohl verletzten Zesiger

Wagner bestätigte an der MK, dass Abwehrchef Cédric Zesiger das Spiel gegen United wohl verpassen wird. Der Nati-Crack verletzte sich bei der Partie gegen den FCZ. Die Blessur scheint zwar nicht so gravierend zu sein wie angenommen, für den Champions-League-Auftakt dürfte es aber nicht reichen.

Ersetzen dürfte Zesiger Sandro Lauper. Das Berner Eigengewächs schaute am Samstag bereits mit seinen Teamkollegen, wie Ronaldo erfolgreich sein Debüt gegen Newcastle feierte. «Er ist vielleicht nicht der Spieler, der viele Wege geht, aber dafür einer, der sehr schlaue Wege geht», sagte Lauper an der MK und meint weiter: «Er ist speziell im Strafraum schwierig zu stoppen. Er ist mit dem Kopf gut, mit beiden Füssen.»

Einen zu hohen, speziellen Respekt vor den Premier-League-Stars wollen die Berner aber nicht haben, bekräftige Michel Aebischer: «Ich glaube, es ist wichtig vor jedem Gegner Respekt zu haben, egal ob Super oder Champions League. Man kann sich beweisen und zeigen, dass man auf diesem Niveau bestehen. Respekt kann auch Positiv sein und helfen eine spezielle Motivation zu kreieren.»