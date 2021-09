Im Alter droht Demenz - Das Schauen von Trash-TV lässt dein Gehirn schrumpfen

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Viele Menschen kennen nach einem stressigen Arbeitstag nichts Besseres als mithilfe von Trash-TV zu entspannen. Das strengt nicht an und macht mitunter sogar richtig Spass. Doch ganz so harmlos, wie die seichte Berieselung erscheint, ist sie nicht. Sowohl der Ruf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch das Publikum können nachhaltig Schaden nehmen.

Laut einer im Fachjournal «Brain Imaging and Behavior» veröffentlichten Studie wirkt sich der Konsum von zu viel Trash-TV negativ auf das Gehirn der Zuschauenden aus. Und das langfristig. Im schlimmsten Fall drohe im Alter Demenz, so das Team um Ryan Dougherty von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland).