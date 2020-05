Vom Malersohn zum Selfmade-Millionär

Das schillernde Leben von Walter Beller

Walter Beller ist am Dienstag im Alter von 71 Jahren verstorben. Der Baulöwe hat sich seinen Reichtum hart erarbeitet – bekannt wurde er aber vor allem durch seine Ehefrau Irina.

Er sei allein in seinem Bett verstorben, berichtet seine Gattin. Sie selbst befindet sich im gemeinsamen Haus im Tessin. Walter hätte am Dienstag gegen 14 Uhr ebenfalls dort eintreffen sollen. Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt gegenüber 20 Minuten den Einsatz, der noch immer im Gange ist.

In Florida verhaftet

Walter und Irina Beller waren in den letzten Jahren regelmässig in der Boulevardpresse und in People-Sendungen zu Gast. Sie liebten es, ihren Reichtum vor laufenden Kameras zu verprassen. Und mit fragwürdigen Aussagen in der Öffentlichkeit zu provozieren. Im Zentrum stand meistens Irina, seine zweite Ehefrau. Walter Beller selbst versuchte sich im Hintergrund zu halten.

Das schaffte er nicht immer. 2013 etwa sorgte er in den Florida-Ferien für einen Eklat: In einem Restaurant soll er gegenüber seiner Frau handgreiflich geworden sein und musste daraufhin in Haft. «Weisswein macht mich und Walter aggressiv», wurde Irina Beller damals zitiert. Er gab Selbstverteidigung an: Sie habe zwei Vorspeisen gewünscht, er nicht, begründete er. Das Hin und Her habe ihn am Ende zur Weissglut getrieben.