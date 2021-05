Dauerregen im Mai - Das schlechte Wetter vermiest Bauern die Ernte

Kaltes Wetter im März und April, Dauerregen im Mai : Der Frühling startete für Schweizer Landwirte nicht wie erhofft. Gewissen Betrieben vermiest das schlechte Wetter fast die ganze Ernte. «Normalerweise bringen wir im Mai täglich bis zu 100 Kilogramm Spargeln ein, jetzt sind es noch knapp 20», sagt Dajana Germann, Betriebsleiterin im Spargelhof Säntisblick in Klarsreuti (TG). Sie leite mit ihrem Mann nun schon das elfte Jahr den Spargelbetrieb. «Aber so durchgehend kalt und nass war es im April und Mai noch nie.»

Schlechtes Wetter führt zu verspäteter Ernte

Er könne sich nicht erinnern, wann es im Mai das letzte Mal derart lange kühl war, sagt auch der Gemüseproduzent Thomas Wyssa. «Sogar bei den bedeckten Kulturen fehlte das Licht und waren die Temperaturen zu tief.» Vor allem Betriebe, die auf Spargeln, Erdbeeren oder Rhabarber setzten, hätten es schwierig: «In den letzten zwei Wochen hat man in vielen Gebieten der Schweiz draussen nichts pflanzen können, es war einfach zu nass.» Doch auch andere Betriebe hätten mit dem Wetter zu kämpfen, sagt der Leiter von Wyssa Gemüse. Die Auswirkungen seien jedoch erst in einigen Wochen absehbar. «Wir – und viele andere Bauern – werden mit vielen Produkten wahrscheinlich später auf den Markt kommen als geplant.»

Mit einer späteren Ernte rechnet auch Melanie Knup, Co-Leiterin von Knup Beeren in Kesswil TG. «Durch das trübe und kühle Wetter – wir hatten noch im April Frostnächte – hat sich auch in unserem Zeitplan alles nach hinten verschoben.» Zwar seien keine Schäden entstanden, die kühlen Temperaturen verzögerten jedoch das Wachstum der Beeren stark. «Erst ab 20 Grad Celsius reift das Beerenobst soweit, dass wir ernten können.» Nun hoffe sie auf wärmere Temperaturen, sagt Knup. Sie prophezeit: «Der Juni wird hoffentlich ein Erdbeermonat.»

«Wir Bauern jammern nicht»

Es sei eine «aussergewöhnliche Situation», in der sich Schweizer Bauern befinden, sagt Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands. «Dass es nicht nur im Mai, sondern auch im April derart kalt war, habe ich das letzte Mal in den 80er-Jahren erlebt.» Landwirtinnen und Landwirte hätten dadurch mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen: «Wenn man Tiere auf die Weide lässt, verursachen sie Trittschäden. Die Vegetation steht in höheren Lagen nahezu still, es wächst also sehr wenig. Und weil der Schnee noch nicht überall geschmolzen ist, verschieben sich die Alpaufzüge.»