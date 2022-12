In Luzern wurde ein Neugeborenes aus einem Spital entführt. Eine Frau wurde festgenommen. Jetzt spricht die Schwägerin der mutmasslichen Entführerin.

Neugeborenes entführt : «Das Schlimmste, was sie tun konnte» – jetzt spricht die Schwägerin der Baby-Entführerin

1 / 3 Wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung schreibt, betrat am frühen Montagmorgen eine Frau ein Zimmer der Frauenklinik des Kantonsspitals Luzern. 20 Minuten/Matthias Giordano Gemäss ersten Ermittlungen hat sie sich gegenüber den Eltern als Pflegefachkraft ausgegeben und ein drei Tage altes Neugeborenes entführt. Screenshot Google Maps Dank umfangreichen Ermittlungen konnte die mutmassliche Täterin an ihrem Wohnort in der Zentralschweiz festgenommen werden. Luzerner Polizei

Darum gehts Nach der Entführung eines Neugeborenen aus der Frauenklinik des Kantonsspitals Luzern spricht die Familie der mutmasslichen Entführerin.

Laut der Schwägerin wünschte sich die 20-Jährige nach einer Fehlgeburt nichts sehnlicher als ein Baby.

Dass sie nun ein fremdes Kind entführt habe, sei ein grosser Schock: «Das ist das Schlimmste, was sie machen konnte. Ich möchte mich bei den Eltern entschuldigen», sagt die Schwägerin.

Am frühen Montagmorgen hat eine Frau ein Neugeborenes aus der Frauenklinik des Kantonsspitals Luzern entführt. Sie wurde später an ihrem Wohnort in der Zentralschweiz festgenommen. Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich bei der mutmasslichen Entführerin um die 20-jährige D.*

Ihre Schwägerin erzählt gegenüber 20 Minuten: «Sie rief mich am Montagvormittag an und sagte, dass ihr Baby auf die Welt gekommen sei und ich vorbeikommen soll, um auf das Kind aufzupassen. Ich war total irritiert und ging zu ihr.» In der Wohnung angekommen, habe sie das Neugeborene gesehen: «Sie hielt es im Arm. Es war total unterkühlt und hatte blaue Lippen. Ich war mir zunächst nicht sicher, ob es überhaupt noch lebt.»

Schnell sei ihr klar gewesen, dass da etwas nicht stimmt. Noch bevor sie die Polizei alarmieren konnte, seien die Einsatzkräfte eingetroffen. «Plötzlich fuhren mehrere Polizeiautos und Krankenwagen vor. D. wurde festgenommen und das Baby von den Rettungskräften gleich versorgt», erzählt die Schwägerin weiter.

«Das ist das Schlimmste, was sie machen konnte»

Wie die Schwägerin sagt, D. habe Anfang Jahr eine Fehlgeburt gehabt: «Sie hat sehr darunter gelitten und sich nichts sehnlicher als ein eigenes Baby gewünscht.» Dass sie nun ein fremdes Kind entführt, sei ein grosser Schock und in keinster Weise zu entschuldigen: «Das ist das Schlimmste, was sie machen konnte. Ich möchte mich bei den Eltern entschuldigen. Der ganzen Familie tut es leid, was die Eltern des Babys durchmachen mussten.»

Laut der Schwägerin kannte D. die Eltern des Neugeborenen nicht. Auch habe sie nicht im Spital gearbeitet oder sich spezifisch dort ausgekannt. «Ich weiss nicht, wie sie das geplant und schliesslich durchgeführt hat. Was ich weiss, ist, dass ich mit ihr nie mehr etwas zu tun haben möchte.»

Auch bei den Mitarbeitenden des Kantonsspitals Luzern sitzt der Schock tief: «Ich konnte es fast nicht glauben, als ich davon gehört habe. Eine Horrorvorstellung für frische Eltern. Aber zum Glück konnte das Baby heil wieder zurückgebracht werden», sagt eine Mitarbeiterin gegenüber 20 Minuten. Der Eingang der Frauenklinik werde seit heute von einem Sicherheitsdienst bewacht.

Das droht der mutmasslichen Entführerin

Frau gab sich als Pflegefachkraft aus

Wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung schreibt, betrat am frühen Montagmorgen eine Frau ein Zimmer der Frauenklinik des Kantonsspitals Luzern. Gemäss ersten Ermittlungen hat sie sich gegenüber den Eltern als Pflegefachkraft ausgegeben und ein drei Tage altes Neugeborenes entführt.

Dank umfangreichen Ermittlungen konnte die mutmassliche Täterin an ihrem Wohnort in der Zentralschweiz festgenommen werden. Das Kind befand sich bei der Frau und wurde von der Polizei zu den Eltern ins Spital zurückgebracht. Das Kind ist wohlauf. Die Eltern wurden über die gesamte Zeit betreut, heisst es in der Mitteilung weiter.

*Name der Redaktion bekannt