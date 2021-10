«Freuen uns über die Auszeichnung» - Das schönste Haus des Jahres steht in Zürich

Die Bauherrschaft hatte auf der Parzelle in Zürich-Wipkingen ihr kleines «Arbeiterhäuschen» abgerissen, um mit einem Neubau mehr Platz für die dreiköpfige Familie zu schaffen. Beim Betrachten der Aussenfassade aus Beton und Backstein fällt auf, dass sie unfertig aussieht. Der überschüssige Mörtel zwischen den Backsteinen hat das Architekturpaar bewusst nicht entfernt. Das Haus sollte als «Provokation an der omnipräsenten ausdrucksarmen Perfektion am Bau» verstanden werden. Zudem sollte es in die Umgebung passen.