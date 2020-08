vor 1h

«Schurkenstaat»

Das schreibt China über das Tiktok-Drama mit den USA – übersetzt von Google

Mit Google Translate bewaffnet hat sich 20 Minuten durch verschiedenste chinesische News-Websites gekämpft. Die Anschuldigungen, die dort bezüglich des Tiktok-Dramas mit den USA gemacht werden, sind deutlich.

von Dominique Zeier

1 / 8 Tiktok soll in den USA gesperrt werden. KEYSTONE Das hat US-Präsident Donald Trump verlangt. KEYSTONE Nebst Tiktok ist auch die chinesische Chat-App Wechat betroffen. KEYSTONE

Darum gehts Die US-Regierung will Tiktok sperren lassen.

Täglich wird in den westlichen Medien über dieses Thema berichtet. Wie die chinesischen Medien die Lage beurteilen, ist jedoch wenig bekannt.

Mithilfe von Google Translate hat sich 20 Minuten durch verschiedenste chinesische News-Seiten geklickt.

Dort werden die USA als «Mobbing-Diplomatie» und «Schurkenstaat» bezeichnet.

Vor genau einem Monat äusserte US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal seine Absicht, die chinesische Kurzvideo-App Tiktok in den USA sperren zu lassen. Seither tauchen täglich neue Schlagzeilen und Informationen auf, die die neusten Entwicklungen vermelden.

Die meisten dieser Informationen kommen allerdings direkt aus den USA. Wie China zu diesem Thema steht, ist für Personen, die sich hauptsächlich in der europäischen Medienlandschaft bewegen und kein Chinesisch sprechen, schwierig zu beurteilen. Wir haben dennoch versucht, herauszufinden, an welche Informationen eine solche Person gelangen kann, die nur mit Tools wie Google Translate gewappnet auf die Suche durch das Internet geht.

Ökonomische Interessen

Als Erstes fiel auf, dass einige News-Seiten überhaupt nicht über das Thema berichten. Ob dies Absicht ist oder schlichtweg andere Themen als wichtiger erachtet werden, ist nicht abzuschätzen. Dennoch finden sich auf einigen Websites Nachrichten, die je nach Quelle mal besser und mal schwieriger zu entziffern sind.

«The Economic Observer» aus China schätzt die Lage folgendermassen ein (direkt von Google Translate übersetzt):

«Gegenwärtig haben amerikanische Eliten drei Einstellungen zu Tiktok: Zum einen wollen die Falken im Weissen Haus sie unter dem Vorwand der Sicherheit töten und sie vollständig aus dem amerikanischen Markt herausziehen, zum anderen haben Konkurrenten wie Facebook Tiktok plagiiert. Es diskreditiert weiterhin im Namen des Pseudopatriotismus und veranlasst die Regierung, Tiktok zu vertreiben. Drittens wollen Investoren an der Wallstreet und im Silicon Valley das Feuer nutzen und dieses begehrte Stück Fett zu einem niedrigen Preis erhalten.» «The Economic Observer»

Auch wenn sich gewisse Passagen nach der Übersetzung mit Google Translate etwas kryptisch lesen, geht daraus doch hervor, dass aus chinesischer Sicht angenommen wird, dass zu einem grossen Teil ökonomisches Interesse hinter dem potenziellen Akquirieren von Tiktok durch Microsoft steht. Denn bei der App handle es sich um «die schnellste globale mobile Internetanwendung in der Geschichte mit 100 Millionen registrierten Benutzern». Programmiert worden sei sie von aussergewöhnlichen Menschen: «Der Kernwert von Tiktok liegt in seinem einzigartigen Algorithmus, der ein Produkt künstlicher Intelligenz ist, einschliesslich der Weisheit chinesischer Ingenieure und Programmierer, und über hochwertige Rechte an geistigem Eigentum verfügt», heisst es.

Der Zwang, den die USA nun auf diese Schaffer ausübten, sei daher nur zu verurteilen:

«Es sind die Vereinigten Staaten, die ihre eigenen Werte verletzen und chinesische Unternehmen dazu zwingen, Technologie in die Vereinigten Staaten zu transferieren.» «The Economic Observer»

Beweggründe unverständlich

Ebenfalls in diesem Artikel festgehalten wird, dass die amerikanischen Beweggründe für eine mögliche Sperrung von Tiktok völlig unverständlich seien. Denn: « Alle privaten Daten von Tik t ok s US-Nutzern werden in den USA gespeichert und können nicht übertragen werden. Das Management von Tik t ok US über normale Mitarbeiter besteht ausschlie ss lich aus Amerikanern, und US-amerikanische Investoren besitzen ebenfalls einen beträchtlichen Anteil am Eigenkapital. »

Screenshot «The Economic Observer»

Dies wird auch von Tiktok-Eigentümer Bytedance immer wieder betont. Das Unternehmen hat sich in der letzten Zeit stets bemüht, seine internationale Plattform von der chinesischen Version zu trennen. Tiktok versichert gegenüber internationalen Medienagenturen immer wieder, Chinas Regierung habe keinen Zugriff auf Nutzerdaten und habe dies auch nie verlangt. Die Daten von US-Nutzern würden sowieso in den USA gespeichert und verarbeitet. In China selbst gebe es nur die zensierte Version der App, Douyin.

Mentalität eines «Schurkenstaates»

Starke Worte findet ein Artikel in der Zeitung «Guangming». Was die USA mit einem chinesischen Unternehmen anstellten, sei «reines Mobbing», heisst es dort. Washington verstosse hierbei « gegen die Grundsätze einer offenen, transparenten und nicht diskriminierenden Marktwirtschaft und die Grundsätze der Welthandelsorganisation ». Dem stimmt auch ein Autor auf «Cankaoxiaoxi» zu und schreibt: «Die Mobbing-Diplomatie wird immer schlimmer. Die Vereinigten Staaten vertreten die Mentalität : Wer mir gehorcht, wird gedeihen, und wer sich mir widersetzt, geht zugrunde .»

So übten die USA schon länger Druck auf andere Staaten aus, zu denen nicht nur China, sondern unter anderem auch der Iran, Russland und «Verbündete wie Deutschland und Südkorea» gehörten. Denn: «E s scheint, dass die Vereinigten Staaten ohne einen Feind nicht überleben können. » Weiter heisst es:

«Der US-Aussenminister Pompeo und andere versuchen, die sogenannte ‹freie Welt› gegen China zu gewinnen und eine Erklärung im Stil des Kalten Krieges gegen China abzugeben. Die Mentalität eines ‹Schurkenstaates› ist völlig entlarvt.» «Cankaoxiaoxi»

Dies gehe weit über das Thema Tiktok hinaus: « Tatsächlich haben die Vereinigten Staaten nie aufgehört, Lügen und Verwirrung auf der internationalen Bühne zu verbreiten. Dies ist das jüngste Beispiel. Ganz zu schweigen davon, dass es auch einige amerikanische Politiker gibt, die immer vom ‹ chinesische n Virus › sprechen. »

Frist von 45 Tagen

Das Resultat dieses kleinen Google-Translate-Experiments zeigt schliesslich, wie schwierig es ist, sich von ausserhalb im chinesischen Mediensystem zurechtzufinden. Hierbei hilft auch der beste Online-Übersetzer nicht weiter, denn News-Titel wie « Trumps Abakus ist perfekt, um Tik t ok mit mehreren Vögeln zu ernten » scheinen für das ungeübte Auge und jemanden, der der Sprache nicht mächtig ist, doch sehr kryptisch.

Klar ist, dass China und die USA möglichst bald eine Übereinkunft finden müssen, denn die Frist, die der US-Präsident für die Sperrung von Tiktok gesetzt hat, läuft in 45 Tagen aus. Danach sei es US-Bürgern nicht mehr erlaubt, «Geschäfte» mit Bytedance abzuschliessen. In den US-Medien heisst es, die App stelle eine Bedrohung der nationalen Sicherheit dar. Die App sammle grosse Mengen an Nutzerdaten und könne es der Kommunistischen Partei Chinas ermöglichen, Amerikaner auszuspionieren.