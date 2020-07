So klein die Tiere, so gross ihr Leid

Das schwere Schicksal der Teetassen-Hunde

Die Hunde, die unter dem Hashtag #teacuppuppies auf Social Media geteilt werden, sind so klein, dass sie in Teetassen Platz finden. Und genau das ist ihr Problem.

Erste Probleme oft schon bei der Geburt

Rechtlich ist die Sache klar: So darf in der Schweiz nicht mit Hunden, die leichter als 1,5 Kilogramm sind, gezüchtet werden. Auch die Schweizer Tierschutzverordnung untersagt die Zucht der Miniaturhunde, denn Tiere mit extremen Abweichungen von der Normalform, die ohne menschliche Hilfe nicht überleben könnten oder die deswegen nicht vorschriftsgemäss gehalten werden können, gelten in der Schweiz als Qualzucht.

Epilepsie und starke Schmerzen

«Wenn der Schädel so wasserköpfig gezüchtet ist, hat das Gehirn vielfach keinen Platz mehr und rutscht dann in Richtung Rückenmark», so die Expertin. Das führe über kurz oder lang zu Problemen in Rücken und Nacken.