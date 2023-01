2023 rechnet SEM mit 30’000 neuen Asylgesuchen

Nicht eingerechnet sind Ukrainer und Ukrainerinnen, die in der Schweiz den Schutzstatus S geniessen. Bei ihnen rechnet das SEM bis März mit monatlich rund 4000 neuen Anträgen. Danach dürften diese kontinuierlich geringer werden. Vorausgesetzt der Krieg in der Ukraine hält in seiner jetzigen Intensität an. Im vergangenen Jahr stellten Ukrainerinnen und Ukrainer 75’000 Gesuche für den Schutzstatus S.