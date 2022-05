Ukraine-Krieg: In Spitzenzeiten bis zu 1800 Flüchtende pro Woche angekommen

«In drei Monaten haben dreimal so viel Menschen Schutz in der Schweiz gesucht wie sonst in einem Jahr», eröffnet Karin Keller-Sutter die Pressekonferenz. In Spitzenzeiten seien es bis zu 1800 Personen pro Woche gewesen, die sich in Bundesasylzentren gemeldet haben. Seit Kriegsbeginn seien über sechs Millionen Menschen geflüchtet., fährt die Bundesrätin weiter.