Pamela Anderson und Tommy Lee: Ihr Sextape feiert ein Comeback

In der Serie werden Pam und Lee von Lily James (32) und Marvel-Liebling Sebastian Stan (39) gespielt, während Produzent Seth Rogen den Tape-Dieb höchstpersönlich verkörpert. «Parks and Recreation»-Star Nick Offerman (51) mimt seinen Komplizen. «Es ist, als würden wir etwas sehen, was wir nicht sehen sollten», sagt Offermans Figur im Trailer, nachdem er das Tape gesichtet hat. Weiter fügt er hinzu: «Das macht es so heiss.»