Kanton Luzern: Polizeiposten auf dem Land verschwinden

Die Gründe dafür sind vielfältig: Unter anderem ist es laut der Luzerner Polizei notwendig, die Arbeit der Polizeipatrouillen gegenüber der Arbeit in den Polizeiposten zu priorisieren. (Symbolbild)

Ab 1. September werden der Polizeiposten Entlebuch und der Polizeiposten Escholzmatt in den Hauptposten in Schüpfheim integriert.

«OE 2030» hat zum Ziel, die Aufbau- und Ablauforganisation zu optimieren. Unter dem Strich bedeutet das: weniger Polizisten in den Posten, dafür mehr aktive Patrouillen in den Dörfern. Ein weiterer Grund dafür ist, dass die Immobilienkosten langfristig reduziert werden sollen. Zudem will die Luzerner Polizei noch stärker auf Online-Dienste statt auf den Polizeiposten vor Ort setzen.