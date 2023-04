Basel-Landschaft: 35 schlechte Jägerinnen und Jäger haben Prüfung bestanden

1 / 3 Sie haben gut zu lachen: Die Jungjägerinnen und Jungjäger des Kantons Basel-Landschaft, zusammen mit der Jagdprüfungskommission und Regierungsrat Thomas Weber. Amt für Wald Weniger zu lachen haben die Tiere, die auf der Abschuss-Liste der Jägerinnen und Jäger stehen. 20min/Community Die Jägerinnen und Jäger sehen sich in der Verantwortung für die Hege und Pflege der Natur und der Wildtiere. 20min/Community

Darum gehts 35 Jägerinnen und Jäger haben am Montag das Diplom nach bestandenen Jagdprüfungen erhalten.

Im Schloss Ebenrain in Sissach BL wurden sie gefeiert.

Plus/minus 300 Stunden Arbeit fliesst in die Jäger-Ausbildung.

35 Baselbieter Jägerinnen und Jäger haben die diesjährigen Jagdprüfungen «mit Erfolg» bestanden, wie der Kanton Basel-Landschaft am Montagabend mitteilte.

Im Schloss Ebenrain in Sissach BL wurde ihnen Anfang Woche das Jäger-Diplom überreicht, so das Amt für Wald beider Basel in einer Medienmitteilung.

Bereits im März hätten die Jungjägerinnen und Jungjäger die theoretischen Prüfungen in den Fächern Jagdrecht, Haarwild, Federwild und geschützte Vögel, Jagdhunde, Jagdkunde, Lebensraumkunde, Wildbiologie und Wildtierkrankheiten sowie Wildbrethygiene absolviert, heisst es weiter.

Steigendes Interesse an Jagdausbildung

«Um die 300 Stunden Arbeit gehen in dieses Diplom, davon sind einige Pflichtstunden, andere können im Selbststudium gelernt werden», erklärt Gabriel Sutter, Fachspezialist Jagd des Kantons Basel-Landschaft, gegenüber 20 Minuten. Wenn eine Person in einer Jägerfamilie aufgewachsen sei, müsse sie tendenziell weniger Stunden für das Diplom aufbringen, da ihr die Themengebiete dann nicht völlig fremd seien, so Sutter.

«Das Interesse an der Jagdausbildung steigt tendenziell. Auch der Anteil an Frauen ist immer grösser geworden in den letzten Jahren», erklärt Sutter weiter.