Von Porno-Schocker bis Royal-Drama - Das sind die 10 Highlights des Zurich Film Festival

«Pleasure»

Die Altersempfehlung für das Spielfilmdebüt von Ninja Thyberg (36) beträgt 18 Jahre. Wer sich den Trailer des provokativen Dramas über die männerdominierte Pornoindustrie anschaut, versteht schnell wieso. Mit schockierenden Bildern und beklemmenden Szenen erzählt die Regisseurin die Geschichte der 20-jährigen Schwedin Linnéa, die als «Bella Cherry», gespielt von Sofia Kappel (23), in Los Angeles der nächste grosse Star der Pornoindustrie werden will.

«The Innocents»

In diesem düsteren Arthouse-Horror von Eskil Vogt (46) treffen die neunjährige Ida und ihre autistische Schwester Anna am Waldrand irgendwo in Norwegen auf Ben und Aisha, die ihnen ihre übernatürlichen Kräfte offenbaren. Als die vier Kids unbeaufsichtigt von ihren Eltern immer mehr Zeit miteinander verbringen, geraten die telekinetischen Kräfte von Ben ausser Kontrolle.

«No Time to Die»

Lange mussten Fans auf den 25. Bond-Streifen warten, bald ist es soweit: Am 28. September feiert «No Time to Die» am Zurich Film Festival seine Schweizer Premiere – und zwar nur wenige Stunden nach der Weltpremiere in London. Daniel Craig (53) wird darin übrigens seinen fünften und finalen Auftritt als 007 haben. Seine letzte Mission: Einen entführten Wissenschaftler befreien.