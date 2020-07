Das sind die 10 liebsten Charter-Superjachten der Stars

Platz 9: Lewis Hamilton – Roxane

In den Ferien will Lewis Hamilton keinen Motorenlärm hören und chartert sich das 46 Meter lange Segelschiff Roxane. Die Yacht ist nicht nur herrlich ruhig, sie bietet auch Platz für neun Personen in vier Kabinen, verfügt über eine gut ausgestattete Cocktailbar und bequeme Sofas. Kostenpunkt: ab 87’000 Franken pro Woche