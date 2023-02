Tripadvisor-Ranking: Das sind die 10 schönsten Strände der Welt

1 / 10 Platz 10: Der Ka’anapali Beach auf Maui, Hawaii. imago images/David Olsen Platz 9: Der berühmte Varadero Beach auf Kuba. imago images/Angelo Cavalli Platz 8: Der Spiaggia dei Conigli liegt auf Lampedusa, im äussersten Süden Italiens. imago images/dc975

Darum gehts Am meisten vertreten in den Top 10 sind karibische und europäische Strände.

Australien hingegen schafft es nur einmal unter die zehn Besten.

Tripadvisor berücksichtigt bei der Erstellung der Rangliste die Qualität und Quantität der Bewertungen.

Eins vorweg: Wer den laut Tripadvisor den schönsten Strand der Welt besuchen möchte, der muss einige «Strapazen» auf sich nehmen. Oder man reist per Boot zur einsamen Bucht. Ansonsten ist das schöne Fleckchen Erde nur über Leitern, die über steile Klippen hinunterführen, zu erreichen. Die Rede ist vom Baìa do Sancho, auf der Insel Fernando de Noronha in Brasilien.

Der Archipel liegt etwa 354 Kilometer vor der Küste des brasilianischen Festlandes, das zum Bundesstaat Pernambuco gehört. Besucherinnen und Besucher kommen mit dem Flugzeug oder dem Boot auf die Inseln. Laut den Bewertungen auf Tripadvisor lohnt es sich aber, die Mühe und den Weg auf sich zu nehmen. Letztes Jahr war die Baìa do Sancho noch auf Platz sieben im Ranking.

Drei karibische Strände in den Top 10

Die Liste der Strände ist Teil der Travelers' Choice Awards von Tripadvisor, die auf der Grundlage von Millionen von Bewertungen von Reisenden im Laufe des Jahres 2022 ermittelt wurden. Tripadvisor berücksichtigt bei der Erstellung der Rangliste die Qualität und Quantität der Bewertungen.

Die Karibik schafft es dieses Jahr mit drei Stränden in die Top 10. Ein Topergebnis und den zweiten Platz erreicht der Eagle Beach auf Aruba. Der Grace Bay Beach auf den Turks- und Caicosinseln schafft es auf Platz fünf. Der berühmte Varadero Beach auf Kuba belegt den neunten Platz. Auch ein Strand in den Vereinigten Staaten schaffte es knapp in die Top 10. Und zwar der Ka'anapali Beach auf Maui im US-Bundesstaat Hawaii.

Island, Sizilien und Portugal

Auch Europa hat drei Strände in den Top 10, wovon aber nur zwei wirklich zum Baden einladen. Auf Platz vier schaffte es der Reynisfjara Beach in Vik auf Island. Auf Platz sechs landet der Praia da Falésia in Olhos de Agua, in Portugal. Ganz im Süden von Italien, genauer gesagt auf Sizilien, hat es den acht-schönsten Strand der Welt laut Tripadvisor. Und zwar die Spiaggia dei Conigli auf Lampedusa.

Australien belegt einen Platz in den Top 10, nämlich Platz drei mit dem Cable Beach in Broome in der westaustralischen Region Kimberley. Der Küstenabschnitt am Indischen Ozean kommt mit 22 Kilometer Strand daher. Der auf Platz sieben liegende Radhanagar Beach auf der Insel Havelock (Swarag Dweep) in den Andamanen vertritt Indien in der Liste.