Das sind die 10 teuersten Lebensmittel

Platz 10: Wagyu und Kobe-Beef

Platz 9: Trüffel

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Platz 8: Safran

Weil die Blütenfäden der Blume Crocus Sativus, einer Krokus-Art, von Hand gezupft und sorgfältig getrocknet werden müssen, ist Safran extrem teuer. Ein Kilogramm schlägt mit bis zu 8’500 Franken zu Buche. Mit 170 bis 180 Tonnen pro Jahr baut der Iran am meisten Safran an – 90 Prozent des weltweiten Safrans kommen von dort. Aber auch in der Schweiz wächst das edle Gewürz. Seit dem 14. Jahrhundert wird im kleinen Walliser Dorf Mund Safran geerntet.

Platz 7: Ruby-Roman-Trauben

Photo by Jene Yeo on Unsplash

Platz 6: To’ak Schokolade

Eine 100-Gramm-Tafel normale Schokolade kostet im Supermarkt zwischen zwei und vier Franken. Produkte der Firma To’ak sind etwas teurer. Für ein Täfeli von 50 Gramm aus der Art Series werden zirka 450 Franken verrechnet – das entspricht einem Kilopreis von 9’000 Franken. So ein Betrag ist für Schokolade schwer zu rechtfertigen. Das Unternehmen gibt an, dass es sich stark sozial engagiert und nur sehr seltene Kakaobohnen für ihre Produkte verwendet.

Platz 5: Yubari-King-Melone

Platz 4: Blauflossen-Thunfisch

Photo by Marina Grynykha on Unsplash

Platz 3: Almas-Kaviar

Platz 2: Blattgold

Platz 1: Da-Hong-Pao-Tee

Photo by 五玄土 ORIENTO on Unsplash

Da-Hong-Pao-Tee ist so extrem teuer, weil es in der ostchinesischen Provinz Fujian nur noch sechs Mutterpflanzen gibt, die 350 Jahre alt sind. Der Tee wächst ausschliesslich dort, auf einem Felsen im Wuyi-Gebirge. Da-Hong-Pao-Tee wird in der Regel nicht verkauft und ist für spezielle Ehrengäste in China reserviert.