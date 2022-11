Das ist die «30 unter 30»-Forbes-Liste der Schweiz

Anna Garcia Herbst ist Co-Founder des Start-ups Buy Food with Plastic. Vor vier Jahren kündigte Anna Gracia Herbst im Alter von 23 Jahren ihren Job im Marketing, um einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Dazu gründete sie das Start-up Buy Food with Plastic. Das Konzept? Das Unternehmen ermöglicht es, bedürftigen Menschen in Nicaragua, Ghana und Indien durch gesammelte Plastikflaschen warme Mahlzeiten zu bezahlen.



Die Plastikflaschen werden anschliessend zu neuen Produkten verarbeitet, um den Kreislauf zu schliessen. Seit zwei Jahren ist Buy Food with Plastic nun auf vier Kontinenten aktiv. Mit ihrem Unternehmen will Herbst dazu beitragen, die beiden Probleme Armut und Umweltverschmutzung ein Stück weit zu lösen.