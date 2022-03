Nagellack Trends 2022 - Diese 5 Nageltrends musst du jetzt kennen

Kaum können wir ohne Handschuhe das Haus verlassen, rücken unsere Nägel wieder in den Fokus. Diese fünf Trends sorgen 2022 für Hingucker auf den Fingerspitzen.

In den letzten Jahren sind Fingernägel von einem feinen Detail eines Looks zu echten Hauptdarstellern geworden. Ob Nagellack mit Spezialeffekten, aufwendige Designs oder skulpturale Kunstwerke – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Hier erfährst du die fünf grössten Trends für das Jahr 2022.

1. Cat Eye Nails dank Nagellack

Das Cat Eye springt vom beliebten Augen-Make-up zum Nageltrend über. Mit dem Lidstrich hat es allerdings nichts zu tun. Der Name leitet sich vom gleichnamigen Edelstein, dem Katzenauge, ab, der je nach Lichteinstrahlung verschieden schimmert. Auf den Fingerspitzen erreicht man den Look dank magnetischem Nagellack so einfach, dass er locker zu Hause nachgemacht werden kann.

2. Nägel à la Euphoria

Die HBO-Erfolgsserie «Euphoria» ist neben der Storyline auch für ihre ikonischen Make-up-Looks bekannt. Die Fingernägel bilden da keine Ausnahme: Immer wieder entdeckt man aufwendige Nailart in Feinarbeit, Strasssteine und Neonfarben auf den Nägeln der Charaktere. In den sozialen Medien finden sich unzählige Anleitungen, wie man die Designs selbst kreieren kann – wer allerdings keine ruhige Hand hat, lässt besser den Profi ran.

Die Rolle der «Maddy» hat in der Serie aufwendig verzierte Nägel.

Das Käfig-Design mit Strasssteinen wird in den sozialen Netzwerken besonders häufig geteilt und neu kreiert.

3. Transparente Glass Nails

Auf der Suche nach einem besonderen Look mit Understatement? Glass Nails könnten genau das Richtige für dich sein. Dabei werden kurz gefeilte Naturnägel entweder im Nagelstudio mit transparenten Spitzen versehen – gern mit einem Design verziert – oder mit durchsichtigen Kunstnägeln beklebt. Letzteres geht schnell und einfach.

4. Clean Girl Nails

Das Clean Girl ist in den sozialen Netzen längst ein Hype. Kleidung, Make-up und Frisuren für den Look werden zuhauf geteilt und auch vor den Fingernägeln macht der Trend nicht Halt. Das Gute: Mehr als perfekt gefeilte Nägel mit Nagellack in einem Nude-Ton braucht es nicht. Abgesplitterte Farbe oder ungepflegte Nagelbetten sind dafür ein No-Go.

5. Nägel im 3D-Design

Das andere Extrem: Aufwendige Nailart, die nicht nur in verrückten Farben und Längen vorkommt, sondern auch in die Höhe baut. Mit Gel werden skulpturale Formen auf den Nagel appliziert, die optisch richtig was hermachen. Nicht immer praktisch für den Alltag, dafür definitiv ein Hingucker.