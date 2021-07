Schweizer Strände – Hier gibts Beachlife ohne Meer

1 – Strandbad Untersee, Arosa (GR)

Rein in den kühlen Bergsee – das Strandbad Untersee in Arosa.

2 – Schali Lago, Täsch (VS)

In Täsch bei Zermatt wird das Beachlife am Schali Lago geradezu zelebriert. Dafür zuständig ist die Crew des Hotel Cervo, die den Bergsee zur Stranddestination umwandelte. Inklusive Wakeboarden und Wasserski. Am Wochenende treten regelmässig Liveacts auf und in der Shabby Yummy Cantina gibts die legendären Cervo Fries mit Trüffelöl.

3 – Badeinseln Lorelei, Seedorf (UR)

4 – Strandbad Salavaux, Salavaux (VD)

Fast wie am Mittelmeer: der Sandstrand in Salavaux am Murtensee.

Der längste natürliche Süsswasser Sandstrand Europas befindet sich am Murtensee bei Salavaux. Was zwischen die Zähne gibts im Beizli « Chez Rosemarie » und wer mit seinem Camper angereist ist, findet einen Platz auf dem TCS-Campingplatz Salavaux .

5 – Dolce Riviera, Montreux (VD)

Der Genfersee zwischen Montreux und Vevey heisst Gäste dieses Jahr unter dem Motto Dolce Riviera willkommen. Dafür wurden in Montreux, Vevey und La Tour-de-Peilz Badestege, die zum Relaxen und Schwimmen animieren, aufgebaut. Bis am 17. Juli findet in Montreux ausserdem noch das Montreux Jazz Festival in intimem Rahmen und mit einer Bühne auf dem See statt. Gute Neuigkeiten: Es gibt für einzelne Konzerte noch immer Tickets.