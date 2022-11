Schweizer Nati: 7 Erkenntnisse zum WM-Aufgebot für Katar

1 / 26 Nati-Trainer Murat Yakin nimmt 26 Spieler an die WM nach Katar mit. Im Kader stehen vier Torhüter: Yann Sommer (Gladbach), … freshfocus … Gregor Kobel (Dortmund), … Marc Schumacher/freshfocus … Jonas Omlin (Montpellier) und … freshfocus

Darum gehts Seit Mittwoch ist bekannt, mit welchen 26 Spielern die Nati an der WM antritt.

Murat Yakin nimmt vier Goalies, zwei Aussenverteidiger und acht zentrale Mittelfeldspieler mit.

EM-Held Steven Zuber hat dem Nati-Trainer von sich aus für Katar abgesagt.

Vier Goalies für ein Hallelujah

Mit Yann Sommer, Jonas Omlin, Gregor Kobel und Philip Köhn packt Murat Yakin gleich vier Goalies in sein WM-Köfferchen. Weil Sommer und Omlin zuletzt verletzt ausfielen, will der Nati-Trainer kein Risiko eingehen. «Beide sollten am Wochenende wieder einsatzbereit sein», so Yakin. Ist Sommer fit, wird die Schweizer Nummer eins auch beim letzten Testspiel am kommenden Donnerstag gegen Ghana im Tor stehen. Goalie-Trainer Patrick Foletti ist im regelmässigen Austausch mit den vier Schlussmännern. «Zurzeit spreche ich mit Muri und den Goalies mehr als mit meiner Frau», scherzt der Tessiner.

EM-Held Zuber zeigt Grösse

Mit seinen ingesamt vier Vorlagen wurde Steven Zuber im vergangenen Jahr zu einem der grossen Schweizer EM-Helden. In Katar fehlt der 31-Jährige nun freiwillig. «Steven hatte in den letzten Wochen mit Verletzungen zu kämpfen», erklärt Yakin. «Er hat mir mitgeteilt, dass er nicht zu 100 Prozent fit sei und er so keinem anderen Spieler einen Platz wegnehmen möchte.» Zuber selbst verkündete kurz nach Kaderbekanntgabe auf Instagram, sich nun einer Operation zu unterziehen. «Ich werde aktuell natürlich der grösste Fan der Nati sein», schreibt der 51-fache Nationalspieler.

Nur zwei Aussenverteidiger

Xhaka, Freuler, Sow, Zakaria, Frei, Aebsicher, Jashari und Rieder – insgesamt acht zentrale Mittelfeldspieler stehen im 26-köpfigen WM-Aufgebot. Dafür figurieren mit Ricardo Rodriguez und Silvan Widmer nur zwei gelernte Aussenverteidiger auf Yakins Liste. Der Nati-Trainer plant Rückkehrer Edimilson Fernandes und Renato Steffen als Ersatz ein. «Beide sind sehr flexibel und haben in der Nati oder im Club gezeigt, dass sie auf dieser Position spielen können», so Yakin.

Emotionen bei Rieder und Jashari

Jashari oder Rieder? Murat Yakin nimmt gleich beide Super-League-Youngster mit zur WM. «Sie haben sich durch ihre Leistungen eine Nomination verdient», erklärt der Nati-Trainer. Beide hätten sehr emotional auf das Aufgebot reagiert. «Zuerst war es am Telefon einfach still und dann kamen Jubelschreie», so Yakin.

Traurige Romands

Mit Kevin Mbabu, Jordan Lotomba (kein Aufgebot) und Yvon Mvogo (verletzt) platzt gleich für drei Westschweizer Spieler der WM-Traum in letzter Sekunde. Die Enttäuschung ist sehr gross. Mit Denis Zakaria und Edimilson Fernandes stehen damit nur zwei Romands im Katar-Kader. Von einer Sprachbarriere will Murat Yakin aber nichts wissen. «Ich habe nach Leistungen nominiert», so der Nati-Trainer. Das sieht auch Valentin Schnorhk, Fussball-Journalist bei Le Matin so: «Das ist zwar etwas traurig für die Westschweiz, aber das Aufgebot ist nachvollziehbar.»

Stammplatz-Garantie für Shaqiri

Seit zwei Wochen trainiert Chicago-Legionär Xherdan Shaqiri beim FC Lugano mit. «Das Wichtigste ist, dass er gesund ist», sagt Yakin über seinen Spielmacher. Steht der 31-Jährige im ersten WM-Spiel gegen Kamerun trotz fehlender Spielpraxis in der Nati-Startelf? «Wenn er fit ist, ist er ein Spieler, der von Anfang an spielen muss», stellt der Nati-Trainer klar.

Seferovic als dritter Stürmer

Bei seiner Stürmer-Hierarchie redet Yakin Klartext. «Haris weiss, dass er aktuell hinter Breel und Noah steht», erklärt der Nati-Coach. Dennoch dürfte der Galatasaray-Angreifer in Katar zu seinen Einsätzen als Joker kommen – auch weil Okafor zuletzt für gewöhnlich in der Nati eher auf der Aussenbahn zum Einsatz gekommen ist. Neben Embolo ist Seferovic also der einzige klassische Mittelstürmer im 26-Mann-Kader. Cedric Itten muss mit der Pikett-Liste vorliebnehmen.

Das ist das Nati-Kader

Das ist die Pikett-Liste

