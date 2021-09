«Gaht’s-No!-Priis» - Das sind die absurdesten Bürokratie-Fälle des Jahres

Bewilligung für Zoll- und Postbrücke

Menü auf dem Tablet verboten

Junge wehren sich gegen Musikverbot

In einer neuen Polizeiverordnung in Pfäffikon ZH sollte ein Musikverbot geltend gemacht werden. Laut dem «Tages-Anzeiger» forderte der Gemeinderat, dass unter der Woche nur noch bis 20 Uhr laut Musik gehört werden darf, am Samstag nur bis 18 Uhr und am Sonntag sollte ein allgemeines Verbot herrschen. Der Jungpolitiker Dominik Täubert mobilisierte daraufhin, vor allem über Social Media, eine grosse Zahl von Jugendlichen. Zusammen konnten sie an der Gemeindeversammlung die neue Verordnung zu Fall bringen. Nun darf in Pfäffikon täglich bis 22 Uhr und in den Sommermonaten bis 23 Uhr laute Musik ertönen.