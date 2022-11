Katar 2022: Das sind die acht WM-Stadien für die WM

Sie wurde in die Gruppe G gelost.

Die Schweiz um Nati-Trainer Murat Yakin hat an der WM kein Losglück.

Die 64 Spiele der Fussball-WM 2022 in Katar werden vom 20. November bis 18. Dezember in acht Stadien ausgetragen, die in einem Umkreis von 55 Kilometern liegen. Sechs dieser Spielstätten sind Neubauten mit teils unkonventionellen Designs. Kostenpunkt der Stadien: über 6,5 Milliarden Franken. Wir stellen dir die Arenen vor.