Ferienorte Valentinstag : Das sind die angesagtesten Ferienorte für Pärchen am Valentinstag

Am Montag feiert die Welt den Tag der Liebe. Um die Liebe neu aufleben zu lassen, überraschen sich viele Paare mit Wochenendtrips. Neben Klassikern wie Paris, die Stadt der Liebe, gibt es aber auch ein paar Geheimtipps.

Renzo Maletti von Lehmann Reisen empfiehlt, für romantische Valentinstags-Ferien grundsätzlich Destinationen in einer winterlichen und gemütlichen Umgebung zu wählen. Aber es können auch eher unkonventionelle Orte angesteuert werden: «Venedig ist eigentlich eine Sommerdestination. Wenn es dort schneit und alles einfriert, ist es gerade für Pärchen sehr romantisch.» Wenn etwas mehr Zeit vorhanden ist, dann würde sich auch Finnland als eine tolle Destination anbieten. Dort kann man über zugefrorene Seen laufen oder zusammen auf eine Hundeschlittenfahrt gehen.

Wer so kurzfristig nicht mehr in ein Flugzeug steigen will, kann auch in der Schweiz bleiben. Denn auch hier gibt es unzählige romantische Ferienorte. Renzo Maletti findet das Oberengadin sehr empfehlenswert, denn bei schönem Wetter kann dort ein fantastischer, kristallblauer Himmel genossen werden. Im Berner Oberland hingegen gibt es viele idyllische und romantische Hotels.