Brand Reputation Study 2021 : Das sind die angesehensten Marken der Schweiz

Zum sechsten Mal wurden in einer Studie die angesehensten Marken der Schweiz ermittelt. Obenaus schwingen viele Firmen, die sich in der Pandemie als Stützen der Wirtschaft erwiesen.

Zum sechsten Mal seit 2016 hat die RepTrak Company im Auftrag von Farner Consulting die jährliche Brand Reputation Study erstellt. Diese widerspiegelt laut den Machern das Ansehen, das die jeweilige Firma in der Schweiz geniesst. Für das Rating wurden rund 2500 Personen zu gut 100 in der Schweiz tätigen Firmen befragt. Die Unternehmen wurden anhand von sieben Reputationstreibern – also «Disziplinen» – wie Produkt- oder Servicequalität, Innovation, Qualität als Arbeitgeber, Umweltbewusstsein oder Performance beurteilt.

Laut der Studie waren die Top Ten im Rating noch nie so hoch bewertet wie dieses Jahr, auch der Score der Top 100 verbesserte sich seit 66,74 % im Jahr 2019 auf 71,68 %. «Marken und Unternehmen aller Branchen haben also den Kontext der Krise genutzt, um ihre Reputation sowohl in emotionalen wie auch rationalen Dimensionen zu stärken», so ein Fazit der Studie.