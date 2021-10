Beste Lebensqualität - Das sind die attraktivsten Gemeinden der Schweiz

Eine neue Studie zeigt, in welchen Gemeinden der Schweiz die Lebensqualität am höchsten ist nach Kantonen:

20 Minuten zeigt, welche Gemeinde in deinem Kanton am besten abgeschnitten hat.

Das zeigt eine neue Studie, die die Lebensqualität in Schweizer Orten untersucht hat.

Es gibt genug Arbeitsplätze und Schulen, das Freizeitangebot ist gross und es wird auf erneuerbare Energien gesetzt: Genau das bieten die Gemeinden mit der höchsten Lebensqualität in der Schweiz. Dafür hat die «Handelszeitung» zusammen mit dem Zürcher Beratungsunternehmen für Immobilien Iazi 936 Orte in der Schweiz bewertet.

Auf den ersten Platz hat es die Zuger Gemeinde Risch geschafft. Dank Firmen wie Roche und Novartis gibt es dort gleich in der Nähe viele Arbeitsplätze. Zudem hat die Hochschule Luzern das Departement für Informatik- und Wirtschaft mit rund 1500 Studierenden dort angesiedelt. Platz zwei und drei gehen ebenfalls an Zuger Gemeinden: Cham und Zug.

Meggen im Kanton Luzern zählt ebenfalls zu den attraktivsten Gemeinden hierzulande. Denn die Gemeinde zieht seit Jahren neue Einwohnerinnen und Einwohner an. So liegt die Gemeinde eingebettet zwischen Aloen und Vierwaldstättersee und bietet dadurch eine Nähe zur Stadt, ohne mittendrin zu sein.

