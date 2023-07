Das sind die attraktivsten Kantone für Firmen

In Neuenburg musst du 100 Tage arbeiten, bis du genug Geld verdient hast, um die Steuern und Sozialabgaben abzahlen zu können, im Kanton Zug dauerts nur halb so lange. Auch für Firmen sind die Steuern in Zug tief. Der Kanton landet deshalb unangefochten auf dem ersten Platz des am Dienstag publizierten Standortqualitätsranking der Credit Suisse (CS).