Wer wird Europameister? - England-Trainer Southgate überrascht mit seiner Aufstellung

Neben dem gesetzten Raheem Sterling hätte der England-Coach eigentlich ein Haufen hochkarätige Kandidaten für die zweite Flügelposition. Gegen Italien spielt zu Beginn aber weder Jadon Sancho, Jack Grealish, Marcus Rashford noch wie zuletzt Bukayo Saka. Mit Kieran Trippier steht ein gelernter Aussenverteidiger auf dieser Position in der Startaufstellung der Three Lions. Oder setzt Southgate gegen die offensiv starken Süditaliener plötzlich auf eine Dreierkette? So scheint es zumindest. In diesem Fall dürfte Kyle Walker in die Mitte rücken.