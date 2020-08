Das sind die auserwählten Creators, die bei Tiktok jetzt Geld verdienen

Auf Tiktok Geld verdienen?

Der Creator-Fund von Tiktok wird ab Mitte August allen Usern zur Verfügung gestellt. Nutzer müssen sich allerdings erst qualifizieren und von Tiktok angenommen werden, um von den 200 Millionen Dollar profitieren zu können. Dies ist nur für volljährige User, also solchen, die über 18 Jahre alt sind, zugänglich. Ausserdem müssen sie mindestens 10’000 Follower auf Tiktok und mindestens 10’000 Views in den letzten 30 Tagen angesammelt haben. Unklar ist nach wie vor, wie viele Personen in das Creator-Programm aufgenommen werden, wie viel Geld ausbezahlt wird und auf welche Art und Weise dies geschehen wird.