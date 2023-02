Diese europäischen Länder sind besonders autofreundlich

Die Schweiz schneidet dabei am besten ab.

Eine Studie der International Drivers Association untersuchte, in welchen Ländern Europas es sich am besten Autofahren lässt.

Laut einer Studie der International Drivers Association ist die Schweiz das beste Land für Autofahrer und -fahrerinnen in Europa. Die Studie untersuchte die Anzahl Autos pro Person, die Strassenqualität und die Dichte des Strassennetzes sowie die Anzahl Verkehrstote und die Benzinpreise von 33 Ländern.

1. Schweiz

Mit nur 1,71 Verkehrstoten pro 100’000 Einwohner und Einwohnerinnen , der weltweit dritthöchsten Strassenqualität und einem dichten Strassennetz mit 204 Kilometern Strasse pro 100 Quadratkilometer erhielt die Schweiz die höchste Punktzahl auf der Liste. In der Schweiz hat es 604 Autos pro 1000 Einwohner und Einwohnerinnen, woraus die Studie schliesst, dass die Verkehrsüberlastung relativ niedrig sei.

2. Niederlande

3. Belgien

An dritter Stelle steht Belgien, das mit seinem dichten Strassennetz von 388 Kilometern Strasse pro 100 Quadratkilometer den höchsten Wert aller europäischen Länder erzielt. Aber 5,1 von 100’000 Menschen in Belgien sterben im Verkehr – das sind vergleichsweise viele – und die Strassenqualität ist nicht so hoch, weshalb das Land auf dem dritten Platz landet.