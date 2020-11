Das sind die Basics der Nagelpflege

Damit kannst du Splittern, Abbrechen oder Verfärbungen entgegenwirken

Neben der Einnahme von Nahrungsmitteln mit Kalzium, Magnesium und eisenhaltigen Enzymen, kann es helfen, wenn du die Nägel für einige Zeit sehr kurz trägst. So vermeidest du ein Splittern deiner Fingernägel. Auch gut: Verzichte mal auf Nagellacke und Nagellackentferner. So können sich deine Nägel wieder etwas erholen. Und regelmässig Hand- und Nagelmassagen mit pflanzlichen Ölen oder Cremes machen, hilft auch.

Warum du auf Nagellackentferner verzichten solltest

Das in vielen Nagellackentfernern enthaltene Aceton entzieht der Nagelplatte das Fett, was trockene Nägel zur Folge hat. Der natürliche Schutz des Nagels wird somit beeinträchtigt.

Nagelhaut nicht zurückschneiden

So kürzt du Fingernägel richtig

Expertinnen wie Weleda-Kosmetikerin Lilith Schwertle empfehlen hierfür eine Nagelfeile. Diese sei für das Kürzen der Fingernägel am besten geeignet. Wichtig ist hier, dass du nur in eine Richtung feilst. Die Entscheidung ob deine Maniküre mandelförmig oder eckig wird, kannst du easy mit einem Blick deine natürliche Nagelform klären.

So gehts: Gönn dir vor der Maniküre ein Handbad. Entweder mischt du dir hierfür selber eines aus einem halben Liter Buttermilch und etwas Olivenöl zusammen, erwärmst die Zutaten kurz leicht in einem Kochtopf und badest danach deine Hände einige Minuten darin. Oder du machst eine Handmaske. Das macht die Nagelhaut weich, die du dann sanft zurückschieben kannst. Danach feilst du deine Fingernägel in die gewünschte Form, polierst die Nageloberfläche mit einem so genannten Buffer und trägst abschliessend etwas Nagelöl auf. Et voilà, schon hast du eine perfekte Maniküre.